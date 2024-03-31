Дрони уже перелетіли Москву: росіяни заявляють про атаку на Ярославську область

Безпілотники заходять усе далі вглиб Росії, маючи на меті уразити важливу для військових інфраструктуру. Зокрема, дрони помітили у небі над Ярославською областю, яка розташована на північний схід від Москви.

Від обласного центра регіону (міста Ярославля) до найближчої точки на українському кордоні (Чернігівська область) близько 700 кілометрів повітряною траєкторією. 24 Канал з посиланням на російські джерела інформує про проблеми, які спіткали загарбників.

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БпЛА атакують Ярославську область

У міноборони Росії стверджують, що близько 06:00 (31 березня) за московським часом "Україна здійснила спробу атаки" на російські об'єкти. У Кремлі називають цей обстріл "терористичним", а також додають, що Київ застосував безпілотники літакового типу.

Черговими засобами ППО три українські безпілотні літальні апарати знищили над територією Ярославської області,

– написали у пресслужбі російського міністерства оборони.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив "відбиття атаки трьох українських безпілотників". Також він зазначив, що на території регіону шукатимуть "уламки приземлених дронів". Постраждалих та руйнувань, за словами російського чиновника, – "немає".

Загалом "аполітичним" громадянам Росії усе важче вдавати, нібито війна проти України є лише війною Путіна. Ця атака дронів на Ярославську область, вочевидь, – прямий наслідок повномасштабного вторгнення, яке Росія здійснила 24 лютого 2024 року. І, схоже, що дрони заходитимуть все далі вглиб Росії.

Де розташована Ярославльська область: дивіться на карті від Google maps

Як ми уже писали вище, від Ярославля до найближчої точки на українському кордоні близько 700 кілометрів. Якщо дрони летіли прямою території зі заходу, то їм довелось пролетіти через Москву. Хоча інформації про місце запуску безпілотників та траєкторію їхнього польоту, звісно, немає.



Відстань від українського кордону до Ярославля / Google maps / Скриншот 24 Каналу

Нещодавно український президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ продовжує працювати над розробкою дронів, які могли б уражати цілі в радіусі 1 000 кілометрів. Він наголошував, що Україна має право захищати власну інфраструктуру, завдаючи ударів, зокрема, по нафтопереробних підприємствах Росії.

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Наостанок згадаємо, що вранці 31 березня також було неспокійно в Бєлгородській області. У міноборони Росії згодом заявили, що близько 07:00 за московським часом нібито знищили "10 реактивних снарядів українського РСЗВ Vampire".