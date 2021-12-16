Явка з повинною, – МЗС про вирок суду щодо російських військ на Донбасі

У вироці російського суду констатували, що на Донбасі є російські військові. У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що цей юридичний прецедент чітко визначає Москву як сторону конфлікту.

Кіровський районний суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

До теми У Ростові суд ненароком визнав, що російські війська таки є на Донбасі

Росії все важче називати біле чорним

Ніколенко назвав випадок черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі. Росія сама створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту.

Це рішення зміцнить позицію України в провадженнях проти Росії в міжнародних судових інстанціях. Російським юристам стане дедалі важче називати біле чорним, а чорне білим,

– наголосили в МЗС.

Вердикт судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Тому Ніколенко не дивується, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення із публічного доступу, але приховати злочини Росії проти України все одно не вдасться.

Що відомо про вирок суду

Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що у публічному доступі є рішення Кіровського суду Ростова, яке визнає, що на окупованому Донбасі є російські військові.

У вироку суду одного з військових звинуватили у тому, що він постачав продукти російським бійцям, які перебували на Донбасі "на бойовому чергуванні".

Росія завжди заперечувала свою присутність на українських територіях. Вперше таку інформацію визнали офіційно, однак, ймовірно, ненароком.

Згодом в Кремлі стали відхрещуватись від таких заяв. Кажуть, що це нібито була помилка.

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