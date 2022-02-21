"Явне порушення": Шольц, Байден і Макрон зійшлися у думці щодо визнання бойовиків

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого ухвалив рішення про "легітимізацію" бойовиків на Донбасі. Президенти США та Франції, а також канцлер Німеччини назвали цей крок "явним порушенням мінських домовленостей".

Олаф Шольц, Джо Байден та Еммануель Макрон провели перемовини щодо ситуації з "визнанням квазіреспублік". Політики домовились не послаблювати зусиль задля збереження територіальної цілісності України.

До теми Цинічна заява лідера Кремля, нищівна реакція світу та України: як Путін "легалізував" бойовиків

Глави держав зазначили, що це "визнання" не залишиться без відповіді

Глави держав наголосили, що такі дії Росії не залишаться без відповіді.

Лідери рішуче засудили рішення президента Путіна визнати так звані регіони "ДНР" і "ЛНР" в Україні "незалежними". Вони обговорили, як і надалі координувати свою відповідь на наступні кроки,

– коротко розповіли про перемовини у Білому домі.

Раніше з аналогічною позицією виступив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він зазначив, що "легітимізація" бойовиків – це порушення міжнародного права. Також вже 22 лютого Лондон збирається опублікувати санкції проти Москви.

Читайте також Потужна інформаційна провокація, – Данілов про нібито вторгнення регулярних військ Росії

Країни, які виступили проти рішення Путіна: