Яйцем об голову: у Франції покарали кандидата у президенти, який хоче зняти санкції з Росії

У Франції невідомий чоловік кинув яйцем в голову Еріка Земмура. Політик є кандидатом у президенти Франції.

Такі дії щодо Земмура можуть бути пов'язані з тим, що він виступає за зняття санкцій з Росії. Така позиція зараз просто неприпустима щодо держави-агресорки.

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На кадрах видно, як політик виходить з автомобіля, а ззаду до нього наближається літній чоловік. Він вдарив Земмура яйцем по голові і воно розбилося. Жовток та білок просто стекли з голови кандидата у президенти.

Нападника одразу ж затримала та пов'язала охорона політика. Сам Земмур мав спантеличений вигляд.

Дивіться курйозне відео, як об голову кандидата в президенти Франції розбили яйце: