Яйцем об голову: у Франції покарали кандидата у президенти, який хоче зняти санкції з Росії

12 березня 2022 , 18:24
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У Франції невідомий чоловік кинув яйцем в голову Еріка Земмура. Політик є кандидатом у президенти Франції.

Такі дії щодо Земмура можуть бути пов'язані з тим, що він виступає за зняття санкцій з Росії. Така позиція зараз просто неприпустима щодо держави-агресорки.

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На кадрах видно, як політик виходить з автомобіля, а ззаду до нього наближається літній чоловік. Він вдарив Земмура яйцем по голові і воно розбилося. Жовток та білок просто стекли з голови кандидата у президенти. 

Нападника одразу ж затримала та пов'язала охорона політика. Сам Земмур мав спантеличений вигляд.

Дивіться курйозне відео, як об голову кандидата в президенти Франції розбили яйце:

 

Що відомо про Еріка Земмура

Через скандальні та різкі висловлювання політика називають французьким Дональдом Трампом. Він планує боротися з імміграцією, адже публічно називає дітей мігрантів "грабіжниками, вбивцями та ґвалтівниками". Також політик виступає проти ЛГБТ-спільноти та ісламу.

Коли Земмур висунув свою кандидату на виборах, у Парижі зібрався 8-тисячний мітинг проти цього.
Джерело: Bird in Flight
Автор: Софія Мінджоса