Яйця "Фаберже", 100 картин та зброя: у помешканнях Медведчука знову провели обшуки

Правоохоронці продовжують арештовувати майно Віктора Медведчука. Провели нові обшуки у його помешканнях, де знайшли нові "скарби".

Слідчі 18 квітня прийшли з обшуками до домівок Медведчука й Марченко на території Києва та Київської області.

Важливо Медведчук просить обміняти його на жителів та воїнів з Маріуполя

Купа антикваріату та зброя

Поліцейські знайшли близько 100 картин та антикварні речі, що належить родині кума Путіна. Крім того, виявили мисливську гвинтівку, пістолет "BUL", 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки, та яйця "Фаберже".

Скільки коштує це добро – ще встановлюють.

Що буде зі "скарбами"

Офіс генпрокурора вже готує клопотання про накладання арешту. Майно передадуть в управління до АРМА.

Гроші за нього пропонують використати для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої інфраструктури.

Раніше арештували квартири та машини

У цій справі раніше арештували 3 квартири, 2 майнових комплекси, один будинок, офісне приміщення, коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби.

Цікаво – Медведчук насправді дуже не хоче в Росію, – Загородній: