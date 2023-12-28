Міноборони купувало яйця по 17 гривень: у ДБР розповіли, коли покарають винних

У січні 2023 року журналісти виявили, що оборонне відомство закуповує яйця за завищеними цінами – за документами вони коштували по 17 гривень, у той час як у магазинах їх можна було придбати по 7. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков виправдовував це технічною помилкою і звинувачував ЗМІ у роздуванні скандалу.

Але зрештою скандал коштував йому посади – вже у вересні новим міністром оборони призначили Рустема Умєрова. Справа з "яйцями по 17" є знаковою і однією з тих, якими запам'ятається 2023 рік. Про перебіг розслідування розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Резніков йде: досягнення та скандали на посаді міністра оборони

Рокові яйця: як просувається розслідування і коли покарають винних

За словами Тетяни Сапьян, скандал із закупками в МО розслідують. Зокрема ексзаступник міністра оборони та керівник департаменту, які займалися забезпеченням армії, отримали підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Сума збитків становила мільярд гривень. Наступна підозра стосувалася розтрати майна на суму 250 мільйонів.

У лютому 2024 року завершується термін досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Матеріали справи відкриють для сторони захисту, а обвинувальний акт передадуть до суду. Тож вирок у цій справі ухвалять наступного року.

Цією справою ми говоримо, що в незалежній Україні повинна бути нульова толерантність до корупції і до порушників закону. Це одна зі справ, якими запам'ятається 2023 рік,

– підсумувала Сапьян.

Дивіться також Кім заявив, що воювати має все населення України: наскільки це реально

Що робить новий міністр оборони