У середу, 30 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП. Йдеться про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Воно стосуватиметься фактичної власниці двох компаній-постачальниць продуктів харчування для ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Дивіться також Антикорупційна вертикаль в Україні: що таке НАБУ та САП та чим відрізняється від ДБР і БЕБ

Що відомо про рішення суду?

Йдеться про розкрадання сотень мільйонів гривень на закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ під час російського повномасштабного вторгнення.

Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних та направити справу до суду для розгляду по суті,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня 2025 року слідчий суддя ВАКС обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після її затримання та доставлення до місця проведення досудового розслідування розв'язуватимуть питання про застосування цього запобіжного заходу.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як була влаштована схема?

Протягом 2022 – 2023 років Міноборони забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб'єктів господарювання послуги з організації харчування – комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

Тобто відомство закуповувало не окремі продукти із 409, які є в каталозі, а всі 409, вартість яких формувала ціну комплекту.