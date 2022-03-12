Йдеться про Литву, – Данілов назвав країну, на яку Путін зазіхає після України

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія може розгорнути агресію проти однієї з країн НАТО, однак конткретно її не назвав. Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що це Литва.

Секретар РНБО наголосив, що Путін не має наміру зупинятися на Україні. Тому якщо, не дай Боже, йому вдасться перемогти в Україні, то наступною ціллю будуть країни Балтії.

Нагадаємо Росія може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО, – Боррель

За словами Данілова, про такі наміри Росії свідчать дані української розвідки. У випадку, якщо таки Путін почне агресію проти Литви, усе залежатиме від того, як діятиме НАТО, оскільки країна є членом Альянсу.

Якщо в них (росіян – 24 канал), не дай Боже, буде перемога на нашій території, то наступна країна, яку бажатиме захопити Путін – це Литва,

– заявив Данілов.

Крім Литви, під загрозою також Латвія, Етонія та Польща. Усі вони члени НАТО, однак секретар РНБО назвав поведінку Альянсу дивною. Данілов зауважив, що в НАТО вірять, що їх омине російська агресія, але зараз безпеку Європи тримає Україна, яка відбиває атаки ворожих військ.

Данілов підкреслив, що необхідно закрити небо над Україною. Секретар РНБО заявив, що Україна вже висловлювала бажання купити літаки в західних країн, однак поки відповіді немає.

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