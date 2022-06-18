Йдуть на смерть, як навіжені: росіяни ладні вмирати за Путіна в Україні цілими родинами

Росіяни продовжують ховати військових, які поїхали повоювати в Україну. У Зеленгорську попрощалися з 53-річним Юрієм Івановичем Горбаренком – йому не сиділось вдома, до того ж його син Алєксандр вже воював в Україні, щоправда отримав поранення.

Кадировським прихвостням – заслужена смерть

Його батько теж пішов, але загинув. Другий син так само воює в Україні. Юрь Іванич на початку травня пройшов підготовку в Чечні – йдеться про так званий Російський університет спецназу (РУС). Приватна контора, на базі якої Кадиров збирає найманців зі всіх регіонів Росії.

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Чеченські регіональні новини ледь не кожен день записують репортажі про чергову партію "добровольців" та їх підготовку – на деяких кадрах за травень навіть є схожі на Юрь Іванича.

У нас їх будуть називати "кадировцями", але по факту Кадиров дуже оперативно вирішив найняти самих росіян, щоб не підставляти своїх під кулі.



Голову сімейства Горбаренків вже ліквідували в Україні, а сини – на черзі / Фото з фейсбуку Антона Павлушка

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Жертвопринесення в ім'я Путіна тривають

Юрь Іванич вивчився в РУСі на снайпера, але цього не оцінили на Донбасі: "Юрий Горбаренко погиб 24 мая. В ходе штурма он вел плотный огонь по позициям противника, после чего попал под минометный обстрел недалеко от Северодонецка."

За Путіна та проти України ладні вмирати ледь не цілими родинами. Типова російська родина.

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