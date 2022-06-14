Є 3 завдання, – аналітик сказав, за яких умов "Рамштайн-3" буде успішним для України

У Брюсселі 15 червня відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-3". Якщо під час неї буде розв'язано кілька основних завдань, це буде успішним показником для української сторони.

Про це 24 каналу розповів аналітик, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Він зазначив, що не очікує від "Рамштайн-3" великого прориву чи якогось провалу.

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За яких умов "Рамштайн-3" буде успішним

За словами Тишкевича, зараз дуже важливим для України є питання артилерії та протикорабельних ракетних систем.

Ігор Тишкевич Аналітик, експерт Українського інституту майбутнього Частково вони у нас вже є, що було фантастикою ще 3 місяці тому. Відповідно для України дуже важливо вийти на нормальний графік постачань, адже те, що нам передали – тут є втрати.

Тому для України важливо компенсувати втрати на фронті та збільшувати кількість озброєння.

Як зауважив Тишкевич, друга частина – це боєприпаси. Третя – розблокування для України можливості купувати зброю у західних партнерів. Принаймні, на європейському ринку.

Більше від цієї зустрічі я не очікую. Якщо з цих 3 завдань буде розв'язано принаймні 2, це буде успішний саміт для України,

– додав аналітик.

Зустріч "Рамштайн-3": що відомо

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував зустріч "Рамштайн-3" у Брюсселі. На ній зберуться глави міноборони країн НАТО з більше ніж із 40 країн. Одним з важливих питань буде війна Росії проти України.

Глава Міноборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели переговори з пані послом США Бріджит Брінк. Сторони обговорили підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн".

У США заявили, що від зустрічі у форматі "Рамштайн" очікують на нові постачання зброї для України. Чиновник з Міністерства оборони США наголосив, що поки не розголошуватиме інформацію про те, які країни після "Рамштайн-3" погодяться постачати озброєння. Проте США нібито активно співпрацюють задля надання коштів на ЗСУ.

Аналітик сказав, за яких умов "Рамштайн-3" буде успішним для України: дивіться відео