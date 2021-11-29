Є багато зауважень від міжнародних партнерів, – Арестович про стрільбу Бутусова з гаубиці
Джерело:24 канал
Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив у соцмережі відео, на якому він стріляє з гаубиці з коментарем "по російських окупантах". Однак через цей випадок до України є багато зауважень з боку міжнародних партнерів.
Про це розповів речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі 24 каналу. За його словами, українській стороні довелося відповідати на їхні неприємні запитання та вислухати "багато гіркого жалю".
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Арестович зауважив, що держава була змушена на таке реагувати, адже ця подія набула широкого міжнародного розголосу не лише у твітері, де журналісти зі світовим ім'ям засудили такий вчинок.
Зокрема, на свою користь це використала й Росія. Як зазначив Арестович, відповідний вчинок залишається "на совісті й моралі журналіста Бутусова".
Питання в тому, що це не лише росіяни, адже є дуже багато критичних зауважень й подиву від міжнародних партнерів України,
– наголосив речник української делегації у ТКГ.
Арестович також додав, що держава тепер вживатиме заходів, які демонструватимуть, що Збройні сили України є контрольованими.Зверніть увагу! За словами Юрія Бутусова, відео стрільби з гаубиці було знято дуже давно під час тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.
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Що цьому передувало
- Журналіст Юрій Бутусов 28 листопада оприлюднив у фейсбуці відео, де він стріляє з гаубиці Д-20 калібром 152 міліметри.
- Державне бюро розслідувань перевірить, чи є законними дії Юрія Бутусова.
- Варто зауважити, що згідно з мінськими домовленостями засоби ураження калібром понад 100 міліметрів мають бути відведені від лінії зіткнення на визначену відстань.