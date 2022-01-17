Є чіткі плани, – Естонія готова розмістити тисячі військових швидкого реагування НАТО
Джерело:ERR
В Естонії висловили готовність розмістити сили швидкого реагування НАТО на території країни. Мовиться про близько 5 тисяч військових.
Про це повідомив канцлер естонського міністерства оборони Кущі Сальм. Він зазначив, що є чітке розуміння того, що у плані політики стримування Балтійський регіон необхідно зміцнити.
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Є чіткі плани, як це зробити у разі потреби. В Естонії все готове на випадок прибуття сил швидкого реагування НАТО чисельністю до 5 тисяч людей,
– сказав Кущі Сальм.
За його словами, територія для розміщення підрозділів є у місті Тапа, зокрема там можна складати обладнання, зброю та роздавати її військовим.
Водночас канцлер додав, якщо місць не вистарчатиме, то солдатів можна буде розмістити у наметах. Якщо ж бійці на тривалий час залишатимуться в Естонії, то для них збудують казарми.Зверніть увагу! Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Північноатлантичного альянсу є 40 тисяч військ, які можуть дуже швидко переміщатися.
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