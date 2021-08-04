Є чутки, що Клименка замінять, – політолог про ситуацію в Нацполіції

Зміни в Національній поліції, ймовірно, стануть одним з найбільш актуальних питань. Мовитись може навіть про звільнення Ігоря Клименка.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. Зміни в поліції можуть бути актуальними, тому що саме вона має ключову роль в системі громадського порядку.

Зверніть увагу Антона Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС

Мовитимесь саме про заміну ключових керівників підрозділів Міністерства внутрішніх справ. За словами політолога, окрім Нацполіції, зміни можуть очікувати:

Нацгвардію;

Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Ходять чутки, що Клименка, який очолює Нацполіцію, будуть міняти. Ймовірніше за все, у нас незабаром з'явиться новий очільник Національної поліції", – сказав Володимир Фесенко.

Політолог про ймовірність звільнення Клименка: дивіться відео

Призначення Ігоря Клименка: коротко