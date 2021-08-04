Є чутки, що Клименка замінять, – політолог про ситуацію в Нацполіції
Джерело:24 канал
Зміни в Національній поліції, ймовірно, стануть одним з найбільш актуальних питань. Мовитись може навіть про звільнення Ігоря Клименка.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. Зміни в поліції можуть бути актуальними, тому що саме вона має ключову роль в системі громадського порядку.
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Мовитимесь саме про заміну ключових керівників підрозділів Міністерства внутрішніх справ. За словами політолога, окрім Нацполіції, зміни можуть очікувати:
- Нацгвардію;
- Державну службу з надзвичайних ситуацій.
"Ходять чутки, що Клименка, який очолює Нацполіцію, будуть міняти. Ймовірніше за все, у нас незабаром з'явиться новий очільник Національної поліції", – сказав Володимир Фесенко.
Політолог про ймовірність звільнення Клименка: дивіться відео
Призначення Ігоря Клименка: коротко
- Кабінет міністрів України 25 вересня задовольнив рапорт про відставку Сергія Князєва та призначив на посаду голови відомства Ігоря Клименка.
- Ігор Клименко майже 2 роки був заступником Сергія Князєва. Його кар'єрний шлях – від психолога центру МВС і до відповідального за кадрове забезпечення у поліції.