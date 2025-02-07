Є дані, чим Україна може збивати російські КАБи, – Defense Express

Українські захисники знайшли рішення, як протидіяти ворожим КАБам. Аналітики кажуть, що воно дуже прагматичне.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Express. Нагадаємо, 7 лютого в Повітряних силах підтвердили збиття КАБа. І наголосили: це не вперше.

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Чим могли збити КАБ, про що заявили 7 лютого

Україна давно шукала можливості протидіяти російським далекобійним бомбам. У Defense Express нагадали: Володимир Зеленський у 2024 році повідомляв, що тривають розробки.

Зараз можна говорити про те, що рішення знайдено. Понад те, його масштабують.

"Більше того, станом на липень 2024 року Волонтер Сергій Притула анонсував скору появу української зброї проти російських КАБів. Як мінімум саме тоді вона випробовувалась та у випадку доведення своєї ефективності її виробництво мали розпочати у стислі терміни. При цьому неофіційне повідомлення про знищення російського КАБа містило інформацію про застосування саме "експериментальної зброї", в результаті якої бомба впала десь на околиці міста", – сказано в статті.

Авіаційний телеграм-канал "Соняшник" натякнув, чим відпрацювали українські бійці. Цікаво, що це не західна зброя.

Це виключно наша ініціатива, котра випадковим чином стала гарною ідеєю, яку допрацювали. Нагадую, вмілі руки козаків збивали КАБи з ЗУ-23-2,

– ідеться в дописі.

У Defense Express вбачають у цьому повідомленні запоруку того, що рішення буде поступово масштабуватись. "Зазначимо, що це, звісно, не про унікальні можливості цієї зброї, а про унікальну майстерність українських бійців та дозу військової вдачі", – підкреслили аналітики.

Як указав канал "Соняшник", проблем із виявленням КАБів не було. Натомість були питання до часу реакції та ціни застосування зброї. Із гармат ефективна дальність стрільби не велика, а збивати КАБи ракетами дорого.

Тож використання ЗУ-23-2 стало прагматичною відповіддю на ці виклики. До того ж ці старі зенітні системи можна модернізувати та навіть автоматизувати. Тоді точність стрільби не залежатиме від майстерності зенітника.



ЗУ-23-2 / Фото Міноборони України

Що таке ЗУ-23-2

Це радянська спарена зенітна установка. До її складу входять дві автоматичні пушки, станок, приціл, наземний приціл і платформа з ходом. На озброєння ЗУ-23-2 взяли у 1960 році.

Деякі характеристики ЗУ-23-2:

установка важить майже тонну;

може стріляти 1,5 кілометра у висоту та 2,5 кілометра по дальності;

скорострільність – 2 тисячі пострілів на хвилину;

її розрахунок – 5 осіб.

Цікаво, що такі установки раніше виробляли в різних країнах, вони брали участь у багатьох війнах. Зараз ЗУ-23-2 роблять в Україні, Польщі, Болгарії, Китаї. Після 1993 року в Росії їх перестали виробляти, але модернізують уже готові та випускають нові стволи.