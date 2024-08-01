Глава МЗС Литви написав, що F-16 "в Україні"
1 серпня 2024, 06:45Читать новость на русском
Джерело:Габріелюс Ландсбергіс
Напередодні західні ЗМІ написали, що Україна вже нібито отримала від союзників першу партію винищувачів. Про F-16 згодом заявив і глава МЗС Литви.
Так, Габріелюс Ландсбергіс написав про начебто надання літаків у соцмережі X, раніше відомій як твітер.
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Глава МЗС Литви про F-16
F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою,
– заявив Ландсбергіс.
Зауважимо, що перед цим у Bloomberg з посиланням на джерела написали, нібито Україна отримала першу партію винищувачів.
Чи отримала Україна F-16: що кажуть в ОП
- У Володимира Зеленського вже відреагували на чутки про нібито надання літаків.
- Так, радник глави ОП зазначив, що це інформаційні спекуляції у соцмережах. Слід завжди звертати увагу на офіційні коментарі. Публікація Bloomberg не має жодного посилання на якесь офіційне джерело, тож звідки вони це взяли.
- "Ми не будемо це коментувати. Ні "так", ні "ні". Чому? Тому що для нас це фактор суттєвого виживання, мається на увазі авіаційна компонента. У наш час точно говорити про те, чи є, чи у нас їх немає, не потрібно. Але у них (Bloomberg, – 24 Канал) навіть немає посилань на джерела на Заході", – наголосив Михайло Подоляк.