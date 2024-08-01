Глава МЗС Литви написав, що F-16 "в Україні"

Напередодні західні ЗМІ написали, що Україна вже нібито отримала від союзників першу партію винищувачів. Про F-16 згодом заявив і глава МЗС Литви.

Так, Габріелюс Ландсбергіс написав про начебто надання літаків у соцмережі X, раніше відомій як твітер.

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Глава МЗС Литви про F-16

F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою,

– заявив Ландсбергіс.

Зауважимо, що перед цим у Bloomberg з посиланням на джерела написали, нібито Україна отримала першу партію винищувачів.

Чи отримала Україна F-16: що кажуть в ОП