Є холодильники лише з тілами російських військових, – Лещенко про чергову брехню росіян

Ще одна брехня пролунала у ефірі федерального російського пропагандистського каналу із вуст так званого речника тимчасово окупованої території України у Луганській області.

Її на брифінгу спростував радник керівника Офісу Президента та член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко, передає 24 канал.

Раніше Десятки тисяч чорних пакетів, – Зеленський не розуміє, чому Росія не забирає загиблих військових

Чергова брехня росіян

Так, російська пропаганда заявила, начебто по підконтрольній Україні території їздять рефрижератори з тілами загиблих, начебто щоб створювати постановчі злочини.

Як людина, яка входить до наглядової ради Укрзалізниці повідомляю, що на території України справді є рефрижератори з тілами загиблих російських військових,

– зазначив він.

Так, станом на 27 травня, це 320 мішків з тілами, які перебувають у рефрижераторах на чотирьох залізничних станціях:

половина з них розташована на Київській станції "Київ-Волинський";

а решта – у Запоріжжі, Харкові та Дніпрі.

Лещенко наголосив, що вони там перебувають вже не перший місяць. І Україна як держава, яка дотримується міжнародних зобов'язань витрачає й дизельне паливо, щоб охолоджувати ті рефрижератори, у яких перебувають тіла російських солдатів.

Поки трупи залишаються в рефрижераторах, співробітникам УЗ доводиться щодня спалювати по 100 літрів солярки на вагон, щоб підтримувати температуру, необхідну для зберігання. Про це повідомив директор Укрзалізниці Олександр Камишин.

"Сама Росія не збирається забирати їх вже 3 місяці. Держава-агресорка, яка сама відправила цих солдатів на смерть в Україну, досі не поховала їх", – підкреслив Лещенко.

Що відомо про рефрижератори, заповнений тілами вбитих в Україні російських військових

Телеканал Al Jazeera в одному зі своїх репортажів показав вагон-рефрижератор, де помістили російських військових, яких знищили в Україні.

Володимир Зеленський щиро не розуміє, чому Росія не забирає загиблих військових. Кремль узагалі не зацікавлений у поверненні тіл загиблих військових.

Вас це може зацікавити – 45 артилерійська бригада красиво нищить техніку росіян: дивіться відео