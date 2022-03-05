Є імовірність використання касетних бомб, начинених протипіхотними мінами, – Сєнкевич

Російські окупанти безперервно обстрілюють територію України. У суботу, 5-го березня, ворог гатив по Миколаєву з "Ураганів".

У Миколаєві загинули двоє військових та один цивільинй

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів про наслідки обстрілу міста. Він заявив, про нову загрозу з боку агресора.

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Йдеться про використання окупантами касетних бомб, начинених протипіхотними мінами. Ці бомби розраховані для знищення м'яких неброньованих цілей.

Зауважимо, що Сєнкевич також повідомив про втрати за 5 березня. На жаль, загинули двоє військових та один цивільний. Також поранено 14 військових та 16 цивільних.

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