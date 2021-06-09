Є інформація, що за сприянням Медведчука не звільнили жодного полоненого, – Арестович

Віктор Медведчук активно говорив про те, що нібито саме він сприяв звільненню українських полонених. Однак насправді виявилось, що він не допоміг повернутись додому жодній людині.

Таку інформацію з власних джерел повідомив спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Також керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус розповів, які висновки варто зробити з "плівок Медведчука".

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Про звільнення полонених

Арестович: Об'єднаний центр, який займається долями зниклих безвісти полонених, був створений у 2014 році. Те, що відбувалося у 2014 році – велике питання. Сьогодні (9 червня – 24 канал) дискутував з представниками цього центру.

Я спитав, скільки людей звільнив Медведчук. Вони сказали, що не можуть назвати (кількості – 24 канал). І от один з високопоставлених сказав, що у нього враження, що за його сприяння не звільнили жодної людини.

Пам'ятаєте легенду, що нібито його (Медведчука – 24 канал) поставили, щоб він звільняв полонених "пачками"? Це гра, мовляв, давайте заради вдалої синхронізації з політичним процесом звільнимо пізніше полоненого, якого катують.

Про Порошенка на "плівках Медведчука"

Бігус: Там (у розслідуваннях – 24 канал) немає розмов з іншими співрозмовниками. Відверто кажучи, в мене є декілька гіпотез щодо цього. Я так розумію, що окрім того, що є на записах тих телефонів, які писались, була ще й захищена лінія, яка в розмовах час від часу згадується. Можливо, тому.

Арестович: Порошенко був, напевно, дуже обережним. Я думаю, що вона (розмова – 24 канал) десь там є.

Про "плівки Медведчука"

останньому випуску "Наших грошей" мовиться про те, що Медведчука залучили до обміну полонених за допомогою Порошенка. Також у "плівках" Медведчук, спілкуючись з Кремлем, називає невідому особу "наш головний". Підозрюють, що мається на увазі Порошенко.

Бігус: Якщо двома словами, то нічого нового. Дивно говорити "нічого нового" про таку гучну історію. Однак ті, хто стежив і цікавився подіями в ті роки, могли всі історії (побачити – 24 канал) у припущеннях від 2014 – 2017 років. Парадокс цього циклу в тому, що він додає, показує, дає можливість доторкнутись до того, як це відбувалось. Однак він нічого принципово нового для тих, хто стежив, не несе.

Я до того, як почав відслуховувати записи, очікував, що світ перевернеться. Воно (розслідування – 24 канал) деталізує, надає барв, передає відчуття і емоції того, що відбувалось. Однак чогось нового не відкриває.

Журналісти Bihus.Info випустили 4 частини "плівок Медведчука". Усіх їх можна переглянути тут.

"Що це було?" з Сергієм Лещенком, Олексієм Арестовичем та Денисом Бігусом: відео