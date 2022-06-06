Є кілька версій, що пропагандистка Овсяннікова робить в Україні, – медіаекспертка

Інфопростір ще раніше прогримів новинами про те, що російська пропагандистка та ексредакторка "Першого каналу" Марина Овсяннікова сказала, що відвідала Одесу й Київ. Є кілька версій, що вона може робити в Україні.

Про це 24 каналу розповіла Зоя Красовська – медійна експертка та аналітикиня Львівського медіафоруму. Вона висловила припущення щодо скандальної Овсяннікової.

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Про можливу присутність російської журналістки в Україні стали говорити після того, як у Києві анонсували пресконференцію з нею. Тема заходу мала бути на тему: "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда". Проте подію скасували за пів години після публікації анонсу через розголос та обурення громадськості.

Медіаекспертка зазначила, що журналістська спільнота була першою, хто дізнався про те, що Овсяннікова планує бути в Києві та проводити пресконференцію. Саме медійники й стали найактивніше розбиратися у тому, як же вона сюди потрапила.

Проте, як відзначила журналістка, історія з приїздом пропагандистки досі до кінця не з'ясована. Сама ж Овсяннікова так і не відповіла на запитання журналістів про те, хто ж власне є організатором її приїзду. Якщо розібратись у цій ситуації, то має прояснитись, що все ж таки відбувається.

Зоя Красовська Медіаекспертка та аналітикиня Львівського медіафоруму Овсяннікова активна в соцмережах. Кидає меседжі про те, як її сприймають чи не сприймають в Україні, яка вона "жертва режиму" й "дисидентка". Є кілька версій, що вона робить в Україні,

Вона припустила, що можливо причина криється у тому, що західні редакції й організації не до кінця розібралися, що відбувається з медіаполем та хто ж така Овсяннікова. Або ж приїзд ексредакторки російського каналу є відвертим продовженням гібридної війни та пропаганди.

Я схиляюсь до того, що тут усе ж таки є робота російської сторони та "хороших росіян", які намагаються продовжувати впливати на світ дипломатичним шляхом,

– наголосила аналітикиня Львівського медіафоруму.

Вона додала, що світові зараз не треба доводити, що Путін є агресором, а Росія – країною-агресоркою. Це вже пройдений етап. Саме тому ключова мета російської пропаганди зараз – це участь у війні за те, щоб зрозуміти, чи винен тільки російський диктатор.

"Власне, Марина Овсяннікова і їй подібні є учасниками лінії, що "це вина тільки Путіна" та якщо усунути главу Кремля, то в такий спосіб ми здобудемо вільну ліберальну та демократичну Росію", – роз'яснила медіаекспертка.

Красовська зауважила, що ці спроби справді зараз активно ведуть. Це можуть бути елементи складнішої дипломатичної гри, результати якої ще якось рано оцінувати. "Побачимо, до чого це призведе

Що стосується Овсяннікової, то є одна небезпечна річ. Зараз вона фактично є співробітницею авторитетного медіа й думаю через це, можливо, не можуть українці спецслужби дуже радикально діяти, тому що це сприятиме загострення конфліктів, які й так є з нашими західними партнерами десь публічні, десь може не досить публічні. Змушені діяти досить обережно

Нам треба сфокусуватися на своєму. Зараз немає сенсу нам будувати діалог із росіянами. Немає жодної потреби у тому, щоб вони нам щось пояснювали. Ми все дуже чітко розуміємо і без їхньої допомоги. Я не бачу жодної практичної користі для того, щоб надавати їм ефір, хто б це не був. Нам спочатку ця людина може здаватися прогресивною й проукраїнською, але потім ми побачимо, що це все ж таки був агент впливу і приніс негативні наративи, а ми, попердньо цього не розуміючи, вже допомогли йому завоювати авторитет в українському суспільстві, тому найкраще, що зараз можна робити, – збирати фактаж і