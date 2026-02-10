Є кілька влучань: ворог знову запустив понад 100 ударних БпЛА

У ніч на 10 лютого російські війська здійснили чергову атаку, запустивши 125 ударних безпілотників різних типів. По українських містах летіли "Шахеди", "Гербери", "Італмаси" та інші дрони.

Про подробиці чергової російської атаки інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювали сили ППО?

За попередньою інформацією станом на 08:30, силами ППО знищено або нейтралізовано 110 ворожих дронів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА у шести різних районах, а також падіння уламків на двох локаціях.

Ворожі війська запускали БпЛА з аеродромів у Курську, Орлі, Брянську, Приморсько-Ахтарську, Шаталово та Міллєрово. Приблизно 70 із них становили саме "Шахеди".



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– уточнили у Повітряних силах.

Там також додали, що станом на ранок ворожа атака триває, у небі над Україною й надалі фіксуються російські дрони.

Зазначимо, що внаслідок удару по Одещині пошкоджено енергооб'єкти в регіоні. Це спричинило знеструмлення населених пунктів у трьох громадах області.

До речі, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська стали застосовувати КАБи проти міст України значно рідше. Таку тенденцію генерал пов'язує безпосередньо з діями Сил оборони, зокрема за січень 2026 року українські Повітряні сили здійснили 80 авіаударів по російських позиціях.

Які міста були під прицілом росіян останнім часом?