Дві ядерні країни заговорили про миротворців: кого може боятися Росія

В уряді Великої Британії заявили, що готові розмістити в Україні свої миротворчі угруповання та надати нашій державі літаки для підтримки. Проте це не єдина ядерна країна, яка розглядає можливість відправити власні війська у випадку завершення російсько-української війни, щоб контролювати дотримання ймовірних угод.

Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ і колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Україна і далі працює над тим, щоб отримувати від партнерів винищувачі. Мовиться про F-16, Mirage та, можливо, найближчим часом літаки Gripen від Швеції.

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Підтримка партнерів України

Анатолій Храпчинський зауважив, що США вже відвідували представники Франції та Великої Британії – 2 ядерні країни, щоб обговорити варіанти завершення війни, яку розпочала Росія проти України.

Вони виступають за можливість розташування свого контингенту на території нашої держави. Ми кажемо про миротворців, які зможуть контролювати безпеку в певних регіонах,

– сказав він.

Колишній офіцер Повітряних сил наголосив, що мовиться саме про ядерні країни, яких може боятися Росія.

Важливо! Дональд Трамп уникнув прямої відповіді щодо підтримки британських миротворців у разі атаки Росії в Україні, зазначивши, що Британія здатна подбати про себе. Водночас він наголосив, що США завжди будуть на боці Лондона, якщо допомога знадобиться. Його заява викликала дискусії, адже Трамп не прояснив, чи Вашингтон готовий до військового втручання в такій ситуації.

Ініціатива британського та французького керівництва щодо введення миротворчих військ на територію України є позитивним зрушенням для нашої держави.

"Від цього Британія також отримає зиск, адже зможе долучитися та отримати досвід ведення сучасної війни, якого немає ні в кого у світі", – додав Анатолій Храпчинський.

Чи підтримуватимуть США партнерів

Храпчинський також вважає, що Дональд Трамп не припинить підтримувати своїх західних партнерів, зокрема й Україну, зважаючи на останні заяви адміністрації США.

Можливо, буде скорочення допомоги, але надання розвідувальної інформації, яка не несе затрат великих ресурсів, продовжиться. Саме тому Україна наголошувала на передачі літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Швеція погодилася це зробити,

– зазначив він.

Це допоможе Україні отримувати розвідувальні дані в режимі реального часу самостійно. Проте найважливіше зараз для нашого керівництва – об'єднати Європу та створити з ними власну європейську армію, яка допомогла б захистити регіон від Росії.