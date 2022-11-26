Кулеба розповів, що деякі країни таємно допомагають Україні з озброєнням

Деякі країни надають Україні військову допомогу, хоч не говорять про це і навіть заперечують свою участь. Кулеба пояснив, як це працює.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Україна отримує допомогу у вигляді озброєння від третіх країн, але не напряму.

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Передавати таку зброю допомагають партнери

Партнери України передають не лише власне озброєння, але і закуповують його у третіх країн, передаючи його потім Україні. І хоч ці треті країни публічно говорять, що не поставляють зброю до нашої країни, проте вони таки допомагають.

Більшість з цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається,

– сказав Кулеба.

Ізраїль може допомогти Україні зі зброєю через третю країну

Раніше повідомлялося, що Ізраїль може розглядати можливість допомогти Україні через іншу країну.

Колишній бригадний генерал ізраїльської армії Амір Авіві сказав, що Ізраїль міг би постачати протиракетне та безпілотне обладнання іншим країнам, які допомагають Україні, що дозволило б цим третім країнам надати Києву більше своїх власних арсеналів.

І навіть якщо це вже відбувається, ми навряд чи про це дізнаємось, оскільки в Ізраїлю дуже натягнуті стосунки з Росією, яка на додачу ще й почала тісно співпрацювати з Іраном.

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