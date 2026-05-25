Є надія, що гаряча фаза війни завершиться у листопаді, – Зеленський на засіданні фракції

Володимир Зеленський під час зустрічі з нардепами з фракції "Слуга народу" заявив, що є надія, що гаряча фаза війни завершиться у листопаді 2026 року. В України є розуміння, як цього досягнути.

Про це писали українські ЗМІ. В ОП у коментарі 24 Каналу підтвердили правдивість цих слів президента.

Що сказав Зеленський про надію на закінчення гарячої фази війни у листопаді?

Володимир Зеленський під час засідання парламентської фракції "Слуги народу" 25 травня зазначив, що є великі сподівання, що гаряча фаза війни закінчиться до листопада 2026 року.

Українська сторона має розуміння того, як досягти відповідної домовленості з росіянами,

– цитують слова президента ЗМІ.

В Офісі Президента у коментарі 24 Каналу підтвердили, що український лідер дійсно говорив про таке сподівання. Однак там застерігали, що наразі йдеться про те, що є відповідний план, як досягнути припинення гарячої фази конфлікту.

Співрозмовник в ОП наголосив, що за певних обставин це можливо. Передусім ідеться про конфігурацію відносин з партнерами.

Нагадаємо, під час вечірнього звернення 25 травня Володимир Зеленський заявив, що на фронті українські позиції стали сильнішими. Так, завдяки сміливості військових, дронам, технологічним рішенням, мідлстрайкам та "далекобійним санкціям" вдалося стабілізувати фронт.

А нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважував, що українські військові вперше перевершили російські війська за кількістю наступальних дій протягом однієї доби. Генерал також підкреслив, що ЗСУ поступово перехоплюють ініціативу на окремих ділянках, попри потужний тиск з боку ворога.