Є нестача продовольства, ліків, але цю проблему можна вирішити, – голова Херсонської ОВА
13 березня 2022 , 05:58Читать новость на русском
Джерело:телеканал Рада
Олександр Самойленко – голова Херсонської ОВА – увечері 12 березня проінформував про ситуацію у місті та області. Він зауважив, що є деякі проблемні моменти.
Зокрема, мовиться про нестачу продуктів. Водночас Самойленко запевнив, що ситуацію можна покращити упродовж найближчих днів.
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Проблемні моменти є. Це нестача на сьогодні продовольства. Відсутність ліків. Але хочу сказати, що це проблема, яку можна вирішити, – наголосив глава ОВА.
За словами Самойленка, наразі триває робота над встановленням коридорів. Голова ОВА наголосив, що день два, і це питання вирішать.
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