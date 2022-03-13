Є нестача продовольства, ліків, але цю проблему можна вирішити, – голова Херсонської ОВА

Олександр Самойленко – голова Херсонської ОВА – увечері 12 березня проінформував про ситуацію у місті та області. Він зауважив, що є деякі проблемні моменти.

Зокрема, мовиться про нестачу продуктів. Водночас Самойленко запевнив, що ситуацію можна покращити упродовж найближчих днів.

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Проблемні моменти є. Це нестача на сьогодні продовольства. Відсутність ліків. Але хочу сказати, що це проблема, яку можна вирішити, – наголосив глава ОВА.

За словами Самойленка, наразі триває робота над встановленням коридорів. Голова ОВА наголосив, що день два, і це питання вирішать.

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