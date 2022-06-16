Є низка особливостей, – Генштаб описав тактику, яку Росія використовує в Україні
16 червня 2022 , 15:42Читать новость на русском
Джерело:Медіа Центр Україна – Укрінформ
Під час наземних бойових дій Росія зараз використовує невеликі штурмові групи. Мовиться про взводи або роти, які посилюють танкові підрозділи.
Про це розповів Олексій Громов – заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ. Українські військові проаналізували дії противника під час повномасштабного вторгнення.
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Застосування повноцінних батальйонних тактичних груп і відповідних засобів забезпечення практично не відбувається,
– пояснив Громов.