Все йде за планом, – у Міноборони уточнили, чи є нові хвилі мобілізації в Україні

Мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року, все відбувається в плановому порядку. Потреби у мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті.

Про це у своєму телеграмі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Дивіться також Виїзд чоловіків за кордон: юрист заявив про унікальну колізію

Маляр висловилася щодо мобілізації

Об'єктивно мобілізація триває з 24 лютого на виконання Указу Президента. Завдяки мобілізації і високій мотивації нашого народу ми вже зберегли державу весною 2022 і тепер доведемо справу до кінця та звільнимо наші землі. Якщо ви бачите заголовки про мобілізацію – це буденна реальність війни, а не новина,

– зазначила вона.

Вона наголосила, що наразі ніяких хвиль мобілізації немає, все іде у плановому порядку.

За словами Маляр, потреби у мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті.

Хто може звільнитися з військової служби з 1 квітня в Україні

Військовослужбовці мають право звільнитися зі служби навіть під час дії воєнного стану, якщо на це є вагомі підстави.

Закон про військовий обов'язок і військову службу регулює проходження служби в Україні, а також передбачає підстави для звільнення з військової служби та тривалість несення служби під час війни і в мирний час. Читайте детальніше у матеріалі 24 Каналу.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон

Хто з чоловіків має право виїжджати за кордон в умовах воєнного стану: