Все йде за планом, – у Міноборони уточнили, чи є нові хвилі мобілізації в Україні
Джерело:Ганна Маляр
Мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року, все відбувається в плановому порядку. Потреби у мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті.
Про це у своєму телеграмі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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Маляр висловилася щодо мобілізації
Об'єктивно мобілізація триває з 24 лютого на виконання Указу Президента. Завдяки мобілізації і високій мотивації нашого народу ми вже зберегли державу весною 2022 і тепер доведемо справу до кінця та звільнимо наші землі. Якщо ви бачите заголовки про мобілізацію – це буденна реальність війни, а не новина,
– зазначила вона.
Вона наголосила, що наразі ніяких хвиль мобілізації немає, все іде у плановому порядку.
За словами Маляр, потреби у мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті.
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- Військовослужбовці мають право звільнитися зі служби навіть під час дії воєнного стану, якщо на це є вагомі підстави.
- Закон про військовий обов'язок і військову службу регулює проходження служби в Україні, а також передбачає підстави для звільнення з військової служби та тривалість несення служби під час війни і в мирний час. Читайте детальніше у матеріалі 24 Каналу.
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Хто з чоловіків має право виїжджати за кордон в умовах воєнного стану:
- юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;
- особи, зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби (обмежено придатні у воєнний час – не можуть перетинати кордон);
- громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі;чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.