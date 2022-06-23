Є певні проблеми в екіпажу, – Братчук про десантні кораблі Росії біля Одеси

У Чорному морі перебуває кілька російських кораблів, серед них є десантні та ракетоносці. Проте в Одеській ОВА запевняють, що Росія не готується до висадки десанту на Одещині, хоча ризики залишаються.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, плани ворога на Одесу є постійними.

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"Ми бачимо, як цей недофюрер постійно згадує наше місто у зверненнях, тому розуміємо, що Одеса для них, як кістка в горлі", – каже він.

Братчук запевняє, що Одеса облаштувала потужну систему оборони, проте ризики висадки морського десанту Росії на сьогодні залишаються.

Наразі немає активних приготувань для висадки десанту. Також немає у ворога успіхів на суходолі на Південному напрямку, тож немає можливості підтримувати морську піхоту у разі проведення висадки десанту,

– пояснив він.

Речник Одеської ОВА впевнений, що ворог розумієте, що Чорне море стане для окупантів мертвим морем, якщо вони спробують висадити там десант.

"Наразі помітне маневрування угроповування Чорноморського флоту, яке постійно є в морі. Там завжди є кілька кораблів-ракетоносців і є великі десантні кораблі", – відповів він.

Бартчук зауважив, що ці десантні кораблі добряче побовтало в морі, адже на Одещині штормить.

Я знаю, що там (на кораблях) є проблеми в екіпажу, бо в морі не дуже комфортно. Я сподіваюся, що та питна вода на кораблі є краденою з Північно-Кримського каналу і вона їм точно до смаку не прийдеться,

– каже Братчук.

Речник Одеської ОВА додав, що ракетні атаки на місто будуть постійно.

Братчук про загрозу висадки десанту та ракетні обстріли Одещини: відео

До слова, зранку 23 червня російські окупанти знову атакували Південь. Вони випустили крилаті ракети по Миколаївщині та Одещині.

Зокрема, 2 ракети випустили у бік Одеської області. Однак сили протиповітряної оборони успішно збили їх. Цю інформацію підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Додамо, ППО в Одесі справді працює ледь не бездоганно. Напередодні ворог намагався завдати ракетного удару по одному з районів області. Підрозділи ППО також збили ракету.