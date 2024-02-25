Новий контрнаступ пов'язаний зі зміною командування, – Зеленський про звільнення Залужного

Володимир Зеленський повідомив, що Україна має новий план контрнаступу на 2024 рік. Він пов'язаний саме зі зміною військового командування.

Відповідну заяву президент зробив 25 лютого на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Він зазначив, що деталей повідомити не може.

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Зеленський про контрнаступ

Володимир Зеленський повідомив, що Україна має план дій на третій рік повномасштабної війни – одним з його кроків було зміна військового керівництва.

Є чіткий план щодо контрнаступу. Деталей не можу сказати. Не маю на це права. Цей план пов'язаний й зі зміною керівництва,

– сказав президент.

Український лідер зазначив, що таких планів буде декілька – через ймовірний витік інформації. Він додав, що звільнення Валерія Залужного це "внутрішній момент".

Зміна командування

Володимир Зеленський 8 лютого представив нового головнокомандувача ЗСУ – ним став Олександр Сирський. Він змінив на посаді Валерія Залужного. Прихід нового головкома також призвів до ряду перестановок у військовому командуванні.

У вечірньому зверненні президент зазначив, що очікує від Сирського реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік, ураховуючи реальну ситуацію на полі бою зараз, а також подальших перспектив. Окрім цього, він має вирішити ряд проблем всередині українського війська.

Новий головнокомандувач вже почав проводити аудит Сил оборони. За його результатами визначать "внутрішній резерв" української армії. Вже вдалося виявити тисячі військових, які жодного разу не були на фронті.