Чи є суттєве полегшення на фронті завдяки Курській операції: офіцер НГУ описав дії росіян

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула на Курщину 30 тисяч військових. Країна-агресор має достатньо живої сили для ведення бойових дій і на лінії фронту.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що ситуація на фронті не полегшується. Однак є важливо, що Росія змушена перекидати на Курщину певні з'єднання.

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Дії росіян на лінії фронту

Офіцер НГУ розповів, що окупанти активно застосовують безпілотні літальні системи, через що на першій лінії українським військовим складно вчиняти будь-які дії. Крім цього, кожен день спостерігається активність артилерійських обстрілів.

Не можна з упевненістю сказати, що є полегшення. Ситуація продовжує залишатись складною,-наголосив,

– Назаренко.

Однак, за його словами, дуже важливо, що ворог змушений перекидати на Курщину певні з'єднання, які є організаційними структурами. Важливо пам'ятати, що ворог не має дефіциту живої сили та проблем із поповненням втрат попри те, що щодня зазнає втрат від української артилерії, операторів дронів, діяльності кулеметників та снайперів.

Підрозділи ворога, які виконують завдання, завжди мають можливість, на жаль, замовляти поповнення. Хоч і окупаційні адміністрації вже змушені обіцяти шалені кошти за разове підписання контрактів та вишукувати найманців закордоном,

– зауважив офіцер НГУ.

Назаренко додав, що є надія, що ці певні з'єднання росіян, які вони передислоковують, завдяки роботі українських військових, втратять свою бойову спроможність.