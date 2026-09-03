"Є попередні дати": Зеленський заявив про підготовку до зустрічей з представниками США у Києві

Україна готується до нових зустрічей із представниками президента США, які можуть відбутися вже найближчими днями. Президент повідомив, що сторони перебувають на постійному зв’язку та вже узгоджують попередні дати.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Що відомо про деталі майбутніх зустрічей із представниками Трампа?

Президент України повідомив про активну підготовку до нових зустрічей із представниками президента США. Українська сторона перебуває з американськими представниками на постійному зв’язку та вже має попередні дати переговорів.

Глава держави зазначив, що розраховує на візит представників американської сторони до Києва найближчими днями. Водночас, за словами президента, зустрічі американських представників мають відбутися як у Москві, так і в Києві.

Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників Президента Америки тут, у Києві,

– сказав він.

Президент підкреслив, що Україна готова до змістовної роботи з американськими представниками на своїй території. Він також наголосив, що активна роль Сполучених Штатів залишається важливою для переговорного процесу.

Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні – на рівні, змістовно,

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про підготовку до нового етапу дипломатичних зусиль для припинення російської агресії. За його словами, найближчим часом у мирному процесі може з’явитися нова динаміка.

Активна фаза політико-дипломатичної роботи може відновитися одразу в кількох столицях світу. Водночас він наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у цьому процесі. За словами глави МЗС, контакти України з американською переговорною групою залишаються регулярними та системними.

Сибіга закликав стежити за новинами, натякнувши на можливі важливі події у переговорному процесі.