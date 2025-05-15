Є представники всіх наших розвідок, – Зеленський про склад української делегації на перемовинах
- Володимир Зеленський заявив, що українська делегація представлена на найвищому рівні.
- До її складу ввійшли МЗС, Офіс Президента, військові, представники всіх українських розвідок.
Президент України вже прибув до Анкари, де зустрінеться з Ердоганом. Володимир Зеленський прокоментував можливі переговори з Росією, зокрема, розповів про склад нашої делегації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.
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Зеленський про склад української делегації на переговорах з Росією
Володимир Зеленський наголосив, що делегація України на найвищому рівні.
Міністерство закордонних справ, мій Офіс, військові, представники всіх наших розвідок. Для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть призвести до очікуваного справедливого миру,
– заявив президент.
ЗМІ повідомляють, що до Анкари вже прибули міністр оборони Рустем Умєров та голова СБУ Василь Малюк.
Раніше журналісти з посиланням на власні джерела писали, що до Туреччини також прибули керівник ОП Андрій Єрмак і його заступники Ігор Жовква та Ігор Брусило.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що прибув до Анкари для участі в переговорах Президента України Володимира Зеленського.