Є представники всіх наших розвідок, – Зеленський про склад української делегації на перемовинах

Президент України вже прибув до Анкари, де зустрінеться з Ердоганом. Володимир Зеленський прокоментував можливі переговори з Росією, зокрема, розповів про склад нашої делегації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Дивіться також Схоже на бутафорський рівень, – Зеленський прокоментував склад делегації Росії на переговорах

Зеленський про склад української делегації на переговорах з Росією

Володимир Зеленський наголосив, що делегація України на найвищому рівні.

Міністерство закордонних справ, мій Офіс, військові, представники всіх наших розвідок. Для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть призвести до очікуваного справедливого миру,

– заявив президент.

ЗМІ повідомляють, що до Анкари вже прибули міністр оборони Рустем Умєров та голова СБУ Василь Малюк.

Раніше журналісти з посиланням на власні джерела писали, що до Туреччини також прибули керівник ОП Андрій Єрмак і його заступники Ігор Жовква та Ігор Брусило.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що прибув до Анкари для участі в переговорах Президента України Володимира Зеленського.