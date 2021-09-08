Є прихильники "русского мира", – аналітик сказав, скільки чехів воюють на Сході за окупантів

Чеська прокуратура від початку бойових дій на Сході України фіксує участь своїх громадян. Слідчі роками шукали докази, що чехи на Донбасі дійсно не туристи і не технічний персонал, а справді воюють.

За цей час вдалось зібрати достатньо доказів. Про це в ефірі 24 каналу розповів старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Девід Стулік.

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За його словами, вже були випадки, коли суди у 2016 – 2017 роках засуджували чеських громадян. Але тоді не було достатніх доказів терористичної діяльності.

Для цього потрібен час та співпраця між слідчими органами України і Чехії,

– наголосив експерт.

Мотивація чехів, які воюють за Росію

Як розповів аналітик, чехи воюють на стороні Росії через 2 мотивації:

хтось просто любить стріляти чи воювати, але через психічні розлади їх не взяли в чеську професійну армію;

є люди, які поїхали з ідеологічних причин.

"Є прихильники "русского мира". Є люди, які вважають Україну – нацистською державою, яка принижує права російськомовних", – сказав Стулік.

За окупантів воюють до 30 осіб

За різними підрахунками, на Сході України воює невелика група чехів – приблизно від 20 до 30 осіб. Відомо, що дехто з них загинув на Донбасі.

Майже немає охочих їхати на Схід України. Я думаю, що кількість чехів, які там воюють, зменшуватиметься,

– зауважив аналітик.

Також він повідомив, що двоє чи троє осіб є у складі ПВК "Вагнера" за кордоном. Вони переїхали у треті країни, адже знають, що їм загрожує покарання в Чехії.

Стулік сказав, скільки чехів воюють на Сході за Росію: дивіться відео

Чехи воюють на Сході за проросійських бойовиків