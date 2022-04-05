Є примарна надія спецоперації з Туреччиною, – Верещук про можливість евакуації людей з Маріуполя

Міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з'явився шанс вивезти з Маріуполя людей. Йдеться про громадян Туреччини, а також українських жінок та дітей.

За словами Верещук, Україна сподівається, що це вдасться зробити за посередництва Туреччини.

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З'явився шанс провести евакуацію з Маріуполя

Пані міністр пояснила, що зараз є "примарна надія спецоперації з Туреччиною". Вона додала, що до України звернувся президент Реджеп Тайїп Ердоган, і зараз триває розробка необхідного плану щодо евакуації громадян Туреччини, а також українських жінок й дітей.

Це наша українська позиція, позиція президента України. Ми наполягаємо саме на такому алгоритмі,

– пояснила пані міністр.

Додамо, що 4 квітня 2022 року Верещук заявила, що в Маріуполі наразі перебуває щонайменше 100 громадян Туреччини.

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