Путіна люблять лише за гроші: чи є у російського диктатора союзники

Деякі світові лідери все ще підтримують певні зв'язки з російським диктатором Владіміром Путіним. Однак це не означає, що вони є для нього надійними партнерами.

Так, вони можуть використовувати очільника Кремля для досягнення своїх цілей. Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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"У Путіна немає і не буде союзників"

Наприклад, лідер Китаю Сі Цзиньпін використовує Путіна – його слабкості та ізоляцію для вирішення своїх завдань. А саме розв'язання економічних, торгових питань тощо.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко точно не партнер або друг голови Кремля. Здебільшого він його напівворог. Але Путіну немає ким замінити Лукашенка.

А прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не настільки інтегрований в простір російського диктатора, щоб стати його другом. Хоч і пізно, але голова вірменського уряду почав розуміти безперспективність відносин з Путіним.

"Я не бачу жодного партнера у Путіна. Ердоган – це не партнер, а людина, яка використовує ситуацію для того, щоб набрати балів на міжнародній арені. Так, в них є якісь домовленості, спільні кроки та моменти, де вони можуть бути тактичними союзниками в окремих питаннях, але загалом Ердоган є геополітичним опонентом Путіна", – сказав російський опозиційний політик.

Немає у Путіна союзників абсолютно і не буде. Чим далі, тим гірше в нього буде і з союзниками, і з партнерами, і навіть з людьми, які будуть налаштовані до нього нейтрально,

– зазначив Гудков.

"Люблять Путіна за гроші, які він платить"

На думку Гудкова, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який разом з людьми Путіна "ріже газовий пиріг", є одним з тих людей, що нейтрально ставляться до очільника Кремля. А більше партнерів у Путіна і немає, хіба якісь певні особи в Болгарії, Сербії та Угорщині. Однак вони не сильно впливають на ситуацію.

Ба більше, вони не можуть відкрито підтримувати Путіна, навіть якщо "люблять його усіма фібрами душі" за ті гроші, які очільник Кремля їм платить.

Путіна люблять лише за гроші, його більше немає за що любити. Навіть ті, хто зараз "вбирається в одяг його союзників" – лише за гроші, це суто комерційний розрахунок,

– сказав російський опозиційний політик.

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Лукашенко і Путін імітують союзників

Що стосується відносин Лукашенка і Путіна, то вони мають сильну антипатію один до одного. Втім, вимушені її приховувати через необхідність співпрацювати. Вони – товариші по нещастю.

"Путін і Лукашенко пов'язані внутрішніми та зовнішніми обставинами, нездоланої для них сили. Тож поки ці обставини існують вони потребуватимуть один одного", – зауважив Гудков.

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