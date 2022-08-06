Є реальний ризик ядерної катастрофи, – у МАГАТЕ відреагували на обстріл окупантами ЗАЕС

У МАГАТЕ відреагували на обстріли окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі. В організації стурбовані тим, що окупанти створили загрозу реальної ядерної катастрофи.

Відповідну заяву організація опублікувала увечері 6 серпня. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відреагував на обстріли Запорізької АЕС.

Зауважте В Енергодарі лунають нові вибухи, щосекунди є ризик некерованої ядерної катастрофи, – мерія

Загроза дуже серйозна

За словами Гроссі, загроза через дії окупантів на Запорізькій АЕС є дуже серйозною. Катастрофа на ЗАЕС може загрожувати не лише Україні, але й світові.

Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює дуже реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами,

– заявив Гроссі.

Очільник МАГАТЕ наголосив на тому, що потрібно уникати будь-яких військових дій поблизу найбільшого ядерного об'єкту в Європі. Також керівник організації засудив насильницькі дії окупантів, зокрема проти персоналу Запорізької АЕС.

Гроссі підкреслив, що персонал станції повинен мати можливість без погроз чи тиску виконувати свої обов'язки, оскільки від цього залежить безпека самого об'єкта.

Гроссі готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС

Очільник МАГАТЕ заявив, що готовий очолити місію організації на Запорізьку АЕС, що гарантувало б ядерну безпеку. Це дозволить інспекторам МАГАТЕ проводити важливу перевірку роботи станції.

І вже протягом останніх чотирьох місяців я був готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на найбільшу атомну електростанцію країни – Запорізьку. Ця місія зіграє вирішальну роль у допомозі стабілізувати там ситуацію з ядерною безпекою, як це було на Чорнобильській АЕС та в інших місцях України в останні місяці, куди ми також доставили терміново необхідне обладнання для ядерної безпеки,

– наголосив Гроссі.

Однак очільник МАГАТЕ зауважив, що для того, аби місія прибула на ЗАЕС, потрібне сприяння як України, так і росії, яка власне окупувала станцію.

Гроссі відзначив, що протягом останніх 4 місяців так і не вдалося відправити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, однак очільник організації запевнив, що не здасться.

"Заради захисту людей в Україні та інших країнах від можливої ​​ядерної аварії ми всі повинні відкинути наші розбіжності та діяти негайно. МАГАТЕ готове", – підсумував Гроссі.

Важливо – мер Енергодара прокоментував загрозу на ЗАЕС: дивіться відео

Ядерна загроза через дії окупантів знову виникла 5 серпня після артилерійських обстрілів, унаслідок яких ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС. Попри це Запорізька АЕС продовжила працювати. Це вже щонайменше друге масштабне загострення довкола ЗАЕС – перше було під час окупації Енергодара, коли окупанти захоплювали станцію й обстрілювали її. Від тоді вони здійснюють демонстративні дії, які є ядерним тероризмом.