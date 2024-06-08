В Укренерго сказали, чи є ризик повного блекауту
Джерело:"РБК-Україна"
Росія знову й знов цілеспрямовано б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак агресора. Щоб збалансувати енергосистему в умовах дефіциту довелося повернутися до відключень світла.
В Укренерго відповіли, чи є зараз ризик повного блекауту. Також пояснили, чому не варто плутати його з контрольованими відключеннями.
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Чи є загроза повного блекауту в Україні
"Блекаут – це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергією в системі та споживанням порушено, і Укренерго не контролює роботу системи", – пояснили в компанії.
Додали, що не варто плутати блекаут з контрольованими відключеннями, які Укренерго застосовує саме для того, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.
Наразі Укренерго не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів,
– підкреслили в компанії.
Мета Росії – повний блекаут
Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022 – 2023 роках. Про це на засіданні Ради Керуючих МАГАТЕ у Відні заявив міністр енергетики.
Найбільших руйнувань завдано об'єктам теплової та гідрогенерації, значно пошкоджено об'єкти системи передачі. Загальні втрати системи – до 9 гігаватів потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022 – 2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку,
– наголосив Герман Галущенко.
Також посадовець підкреслив, що атомна генерація залишається базовою для України, водночас ворожі атаки на підстанції несуть загрози й для АЕС, а, отже, і для ядерної та радіаційної безпеки.
Зараз атаки зосереджені на маневрових потужностях, але мета ворога – повний блекаут. Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити,
– заявив очільник Міненерго.
Галущенко додав, що важливе завдання – захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека.
Зверніть увагу! В Укренерго повідомили, що в неділю, 9 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00.