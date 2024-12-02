Після "Орешника": чи з'явився ризик застосування ядерної зброї Росією

Зараз ризик застосування Росією ядерної зброї є надзвичайно низьким. Після застосування ракети "Орешник" Владімір Путін намагався залякати Україну та Захід.

Після цього Кремль отримав серйозну реакцію від союзників України, але здебільшого не публічну. Це 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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"Я вважаю, що на цей момент застосування ядерної зброї є надзвичайно малоймовірним. Тому що після використання так званого "Орешника" було нібито залякування України та наших союзників. Але це залякування уже викликало дуже серйозну реакцію, не публічну", – сказав він.

На думку генерала армії, різні країни, зокрема, США, Велика Британія, Франція, Китай, Туреччина і так далі, могли жорстко пояснити Путіну, що це буде переходом на нову стадію світової конфронтації ядерної війни, і це призведе до знищення людства.

Путін реагує лише на один спосіб

Як зазначив Микола Маломуж, Путін розраховував, що застосування ракети "Орешник" по Дніпру – це дуже вдалий крок, однак це зовсім не так. Проте світ зрозумів, що кремлівський диктатор може готувати такі удари. Члени ядерного клубу попереджують, що також будуть уживати заходів щодо стримування, але не вказують, у який спосіб.

Треба реагувати на цю риторику, об'єднувати зусилля та потужно тиснути на Путіна не у спосіб попереджень, а в спосіб розгортання сил та засобів стримування, включаючи ядерний, націлений на Росію. Знаючи Путіна, він тільки на це реагує. Реальні зворотні воєнні дії – це той формат, який сьогодні повинен стояти на чолі. Путін попереджується про такі наслідки для себе,

– підкреслив він.

Навіть якщо ймовірність застосування Росією ядерної зброї є низькою, потрібно готуватися до цього. На Заході можуть проводити інструктажі для України, як діяти у такому випадку. Готовність повинна бути, адже це дає перспективи і вижити, і нейтралізувати наслідки.