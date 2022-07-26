Чи є у росії зброя, яка стане конкурентом HIMARS: відповідь військового експерта

Реактивні артилерійські системи HIMARS неабияк лякають окупантів. Адже ворог не може дістати своїми системами "Смерч" та "Ураган" у відповідь.

росія хоч і має кількісну перевагу в артилерії, проте в її розпорядженні немає жодної подібної до HIMARS реактивної системи. Про це 24 каналу розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Альтернативи HIMARS у росії немає

Мусієнко розповів, що HIMARS – відносно нова реактивна артилерійська система, прийнята на озброєння в США. Натомість росія не розробляла нової реактивної артилерії, а тільки покладалася на ремонт та модернізацію відомих систем, таких як "Град", "Ураган" та "Смерч".

Олександр Мусієнко пригадав, що росія намагалася деякий час модернізувати свої ракети до "Смерчів" і зробити їх з системами супутникового наведення, однак, у них так і не вийшло зробити аналог такої ракети.

Вони кажуть, що у них є така зброя, що у них ракети також летять за складною траєкторією та їх складно побачити контрбатарейним системам, але це – неправда. У них немає таких ракет, які є у HIMARS,

– наголосив експерт.

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HIMARS в Україні: останні новини

Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт 23 липня розповів про плани щодо військової допомоги Україні, зокрема, про надання установок HIMARS та MLRS. За його словами, наразі партнери прагнуть досягти цифри у 25 чи 30 систем, а також надати якомога більше ракет до них.

США надають Україні чергову військову допомогу на суму 175 мільйонів доларів. До нас прямують ще 4 системи HIMARS. Після отримання цієї допомоги в України буде 16 таких артилерійських систем. Також в рамках допомоги наша держава отримає 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost, 4 командно-штабні машини, протитанкову зброю та боєприпаси.

HIMARS спричиняє паніку у країні-агресорці та у лавах її війська. Те, що ці артилерійські системи можуть змінити хід війни визнають навіть кремлівські пропагандисти. Саме тому міноборони росії поширює фейкову інформацію щодо знищення HIMARS в Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за допомогою цих артилерійських систем в повітря злетіли вже 50 російських складів з боєприпасами. Раніше ефективність роботи HIMARS підтвердили навіть у NASA.

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