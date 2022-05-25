Є розмови, що найближчим часом нас очікує новий керівник митниці, – нардепка

У кулуарах Верховної Ради точаться розмови про те, що можуть призначити нового керівника Державної митної служби України.

Це може відбутися вже дуже скоро. Про це 24 каналу ексклюзивно розповіла народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів Галина Васильченко.

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Так, минулого тижня на засіданні комітету мав бути присутній керівник митниці, однак він не з'явився – відбув у відрядження. Замість нього виступали його заступники.

Ідуть розмови про те, що найближчим часом нас очікує новий керівник митниці,

– сказала Васильченко.

Головна проблема митниці

Вона також додала, що коли в Україну приїжджають представники з-за кордону, то насамперед вони зустрічаються з представниками митниці.

"Дуже хочеться, щоб вони були "лицем" держави. Але тут дійсно є багато комплексних питань. Не можна говорити, що всі митники чи усі податківці – погані. Я точно знаю, що є багато людей і рядових працівників митниці, які є відповідальними та дбають про свою роботу", – додала нардепка.

Разом з тим, за її словами, є величезна проблема з фінансуванням цієї служби. Тож насамперед потрібно забезпечити їх нормальними заробітними платами, а тоді вже ефективно контролювати, щоб у жодному випадку не було корупції.

"Однак станом на сьогодні, коли скасовані майже усі митні, акцизні чи податкові платежі, у зв'язку з повномасштабною війною, ми розуміємо, що моменти корупційних ризиків знижені", – додала вона.

Що відомо про чинного керівника митниці

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної митної служби на Вячеслава Демченка 5 листопада 2021 року.

Так, тоді уряд звільнив з посади голови Держмитслужби Павла Рябікіна, якого 4 листопада 2021 року Рада призначила на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше Демченко обіймав посаду начальника розвідки Державної прикордонної служби.

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