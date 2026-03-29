Є серйозні ураження й пожежа: дрони СБУ вдруге за тиждень атакували нафтотермінал Усть-Луга
Уночі 29 березня українські безпілотники вдарили по інфраструктурі нафтового терміналу порту Усть-Луга. Сталося це вже вдруге за тиждень
На об'єкті фіксують серйозні пошкодження й пожежу. Про таке поінформували в СБУ.
Дивіться також Розгром під Олександрівкою: морпіхи відбили наймасштабнішу атаку з початку року
Що відомо про наслідки удару?
Зазначається, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по Ленінградській області Росії.
Під прицілом був нафтовий термінал порту Усть-Луга. Унаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа, там фіксують серйозні руйнування.
Важливо! Усть-Луга – ключовий морський порт рф на Балтиці. Через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.
У Службі безпеки також зазначили, що всі нафтові об'єкти ворога фактично є частиною російського ВПК та фінансують війну проти України.
Росія заплатить високу ціну за свою агресію,
– підкреслив тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.
До слова, СБУ вже чотири рази протягом тижня атакувала нафтову інфраструктуру ворога. Попередні операції здійснювали у взаємодії з ГУР, ССО, СБС та ДПСУ.
Удари фіксували ще в одному важливому нафтовому хабі. Йдеться про порт "Приморськ" на Балтійському морі.
Де ще в Росії було неспокійно останнім часом?
У ніч на 29 березня в Брянській області пролунали вибухи, також активно працювали засоби протиповітряної оборони. Місцеві жителі повідомляли про незвичні звуки та яскраве сяйво в небі.
Українські сили вдарили по нафтопереробному заводу "Ярославський" на території Росії, внаслідок чого там виникла пожежа. Окрім цього, були уражені й інші військові та логістичні об'єкти противника.
Також Сили оборони нещодавно атакували завод "Промсинтез" у Чапаєвську, застосувавши ракети FP-5 "Фламінго". Це підприємство виготовляє компоненти для вибухових речовин, які використовує російська армія, а внаслідок удару стався вибух у виробничій частині заводу.