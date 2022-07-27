Є серйозний аргумент: у Зеленського пояснили призначення Костіна на посаду генпрокурора
Андрій Костін замінив Ірину Венедіктову в кріслі генпрокурора. В Офісі Президента кажуть, що Костін був оптимальною кандидатурою, яка зможе налагодити роботу у відомстві – у досить складному становищі.
Верховна Рада 27 липня призначила новим генпрокурором Андрія Костіна. Про те, чому на цю посаду запропонували саме Костіна, розповів в коментарі 24 каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Костін добре розуміє проблеми галузі, – Подоляк
Як законодавець та голова профільного комітету він добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист – має бездоганну репутацію в професійному середовищі. Тобто ключова опція – професійність – присутня,
– пояснив Подоляк.
В Офісі Президента кажуть, що про нового генпрокурора відгукуються добре, як колеги по парламенту, так і представники країн-партнерів.
Про Костіна є дуже добрі відгуки, – ОП
Зараз у роботі Офісу генпрокурора важливим є процесуальне керівництво розслідуваннями російських воєнних злочинів, належна процесуальна фіксація доказів. А це передбачає роботу з європейською системою юстиції. На думку Подоляка, Костіну у цьому допоможе те, що він – "юридичний перфекціоніст". Саме тому президент Зеленський і зупинився на цій кандидатурі.
До речі, саме ці якості – професійність, юридична в'їдливість, цілодобова працьовитість в стресових умовах – я особисто побачив в пана Костіна в рамках спільної роботи по переговорній групі,
– додав радник голови ОП.
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Що відомо про призначення Андрія Костіна: коротко
- 27 липня за призначення Андрія Костіна генпрокурором проголосували 299 народних депутатів.
- Раніше кандидатуру Костіна схвалив правоохоронний комітет Верховної Ради.
- До цього призначення Костін був народним депутатом від фракції "Слуга народу", а також головою комітету Верховної Ради з питань правової політики.
- 17 липня президент Зеленський підписав указ про відсторонення Ірини Венедіктової від виконання обов'язків генпрокурор. 19 липня з посади її звільнив парламент.
Дивіться у відео, як Зеленський пояснив усунення Баканова та Венедіктової: