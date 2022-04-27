Є шанс отримати бойову авіацію, – військовий експерт про ленд-ліз США для України
Американський уряд голосуватиме за проєкт про ленд-ліз, тобто надання озброєння. Цілком можливо, що Україна отримає ту зброю, яку просить.
Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що ленд-ліз включатиме всю номенклатуру озброєння, яка існує на сьогодні в тих країнах, які погодяться її постачати.
До теми Сьогодні у США голосуватимуть за ленд-ліз для України
"Зброя, яка є в тих країнах, з ким США досягнуть домовленості щодо гарантій викупу або придбання в кредит. У нас є всі шанси отримати надсучасне озброєння, зокрема бойову авіацію", – сказав Жданов.
Допомога від ЄС
За словами Жданова, Європейський Союз де-факто створив ленд-ліз. Він нагадав, що рішенням парламентської асамблеї Ради Європи всю військову допомогу надають Україні коштом ЄС.
Це фактично і є ленд-ліз. Єдине, що ми просимо надати нам певну номенклатуру озброєння, а вони вже вирішують, що дадуть. Або те, що просимо, або щось замість, або те, що зможуть. Цим він і відрізняється від справжнього ленд-лізу,
– сказав Жданов.
Він додав, що США повинні узгодити питання постачання, щоб не було такого, що щось дали всі, а чогось не дав ніхто.
Зверніть увагу – Олег Жданов про зброю від США: дивіться відео
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