Є сподівання, що 10 – 11 березня ЄС розгляне заявку України на вступ, – Рада

Євросоюз може розглянути заявку України на вступ вже 10 – 11 березня. Ймовірно, це відбудеться на неформальному засіданні глав держав і урядів ЄС у Парижі.

Єврокомісія має оцінку Угоди про асоціацію, яку узгодили всі держави-члени. Саме на неї і опиратимуться. Про це повідомила голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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За її словами, якщо з рішенням щодо вступу України в ЄС зволікатимуть, це буде поганим сигналом для всієї Європи. Так вона покаже свою слабкість перед Росією.

Процедура з Україною – не прецедент

Климпуш-Цинцадзе зауважила, що незвичайна процедура не є поодиноким випадком. Схожа ситуація була із приєднанням Східної Німеччини.

Ми маємо ще багато домашніх недопрацювань. Однак будьмо щирими: в ЄС приймали і менш готових членів, ніж ми. Після війни суспільство буде ще більш вимогливим щодо реформ і нетерпимим до корупції,

– наголосила вона.

Голова комітету зауважила, що зараз Україна захищає всю Європу і платить таку ціну, яку не платили навіть держави-засновниці ЄС.

Зауважимо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз поквапитися щодо членства нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зауважив, що відповідне рішення розглянуть вже незабаром. Мовляв, солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС для України є непохитними.

Повний текст публікації:

Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе: Сподіваюся, 10 – 11 березня на неформальному засіданні глав-держав та урядів ЄС у Парижі держави-члени матимуть консенсус щодо вступу України в ЄС і особливу процедуру розгляду нашої заявки.

Єврокомісія має на що спертися при підготовці висновку про надання нам статусу кандидата, адже має оцінку Угоди про асоціацію, погоджену всіма державами-членами та представлену під час 23 Саміту Україна – ЄС.

Зволікання з цим буде поганим сигналом не лише для України, а й для всієї Європи, яка би в такий спосіб продемонструвала свою слабкість перед росіянами. Так, така спеціальна процедура є надзвичайною, зважаючи на надзвичайні обставини, але це не прецедент.

Свого часу так до ЄС приєдналася Східна Німеччина. Тоді ситуація теж вимагала нестандартних рішень. Ми маємо ще багато домашніх недопрацювань, але давайте щиро: в ЄС приймали і менш готових членів, ніж ми.

Після війни суспільство буде ще більш вимогливе щодо реформ і нетерпиме до корупції. Нині ж ми захищаємо весь континент і платимо за європейські цінності ціну, яку не платили навіть держави засновниці.

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