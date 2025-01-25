УКР РУС
25 січня 2025, 14:39
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"ТЦК – не ЗСУ": у Сухопутних військах розвіяли міф пропаганди

Ярослав Погончук
Основні тези
  • У Сухопутних військах ЗСУ спростували міф про те, що ТЦК не є частиною Збройних Сил України.
  • ТЦК є органом військового управління в структурі ЗСУ та підпорядковується Сухопутним військам, а його співробітники є військовослужбовцями ЗСУ.

У суспільстві побутує думка, що ТЦК не є частиною ЗСУ. Втім, у Сухопутних військах спростували цей міф.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю офіцера Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталії Кіндратової для "Київ FM".

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Чи є ТЦК частиною ЗСУ

Кіндратів розповіла, що в Україні є поширеним міф про те, що "ТЦК – не ЗСУ". 

ТЦК, згідно з положенням, – орган військового управління і він входить в структуру Збройних Сил України та підпорядковується Сухопутним військам ЗСУ,
– пояснила вона.

Вона додала, що співробітники ТЦК є таким ж військовослужбовцями ЗСУ, як і інші підрозділи. Вона додала, що пропаганда намагається демонізувати діяльність ТЦК, тому поширюються наративи про те, що вони не є частиною Збройних Сил. 

Нагадаємо, що півсотні проросійських телеграм-каналів намагаються посварити українців та активно поширюють інформацію про конфлікти щодо мобілізації в Україні. Також інфовкиди відбуваються через білоруські канали. 