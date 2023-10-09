Є успіхи західніше від Вербового, – Тарнавський про ситуацію на Мелітопольському напрямку

Про частковий успіх ЗСУ західніше Вербового повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він написав про це у своєму телеграм-каналі.

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Окупанти чинять спротив.

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Що відомо на цю мить

Як повідомив командувач ОСУВ "Таврія", за минулу добу ворог завдав 8 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень і 455 разів вів обстріл з артилерії.

Українські ракетні війська та артилерія, що входять до складу ОСУВ "Таврія", за добу виконали 795 вогневих завдань. Це призвело до втрат росіян.

Тарнавський деталізував втрати окупантів:

це 147 солдатів;

6 одиниць військової техніки (2 танки, 3 бойові броньовані машини, артилерійська система);

3 склади боєприпасів.

Утім, він не повідомив, де саме наші бійці досягли успіху.

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