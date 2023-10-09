Є успіхи західніше від Вербового, – Тарнавський про ситуацію на Мелітопольському напрямку
Джерело:Олександр Тарнавський
Про частковий успіх ЗСУ західніше Вербового повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він написав про це у своєму телеграм-каналі.
Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Окупанти чинять спротив.
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Що відомо на цю мить
Як повідомив командувач ОСУВ "Таврія", за минулу добу ворог завдав 8 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень і 455 разів вів обстріл з артилерії.
Українські ракетні війська та артилерія, що входять до складу ОСУВ "Таврія", за добу виконали 795 вогневих завдань. Це призвело до втрат росіян.
Тарнавський деталізував втрати окупантів:
- це 147 солдатів;
- 6 одиниць військової техніки (2 танки, 3 бойові броньовані машини, артилерійська система);
- 3 склади боєприпасів.
Утім, він не повідомив, де саме наші бійці досягли успіху.
Контрнаступ ЗСУ на Півдні
- 24 Канал проаналізував, як змінилася карта бойових дій протягом останнього тижня. Щодо контрнаступу наших захисників на Півдні, слід сказати, що він триває, хоч і не дуже швидко.
- Росіяни засилають свої диверсійно-розвідувальні групи в район дніпровських островів. За минулу добу Сили оборони знищили 7 човнів із диверсантами.
- В Інституті вивчення війни зазначають, що росіяни знову мінують ті ділянки, які раніше були розміновані. Це відбувається в районі Роботиного та Вербового. Таким чином намагаються, по-перше, досягнути ефекту несподіванки, а, по-друге, зупинити просування важкої техніки ЗСУ.