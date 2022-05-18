Є важливий нюанс, – експерт пояснив, чому Путін не зможе швидко захопити Молдову

Росія після повномасштабного вторгнення до України готується розв'язати війну у Придністров'ї, щоб отримати хоч якусь перемогу. Про це заявили у розвідці США.

Водночас експерти запевняють, що боєздатної російської армії у цьому регіоні немає. Однак є кілька нюансів – про це фахівці розповіли ексклюзивно сайту 24 каналу.

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Армія Путіна в Придністров'ї

За словами Дмитра Сінченка, голови ГО "Асоціація Політичних Наук", на перший погляд, видається, що Росія може легко отримати перемогу в Молдові, адже в останньої практично немає боєздатної армії.

Проте тут є важливий нюанс – російські частини у Придністров'ї, і тим паче контрольовані росіянами збройні сили придністровських сепаратистів, – теж небоєздатні, і, що найголовніше – відрізані від постачання з Росії. Водночас Молдова може запросити підмогу у сусідніх Румунії та України, які дуже швидко впораються з цією загрозою,

– пояснив Сінченко.

Якщо це станеться, Україна зможе в результаті вивільнити більше ресурсів для оборони на сході й півдні, адже сьогодні ми змушені тримати певну кількість військ і на кордоні з Придністров'ям.

Наступ Путіна на Молдову лише пришвидшить його політичний кінець / Фото Getty Images

На його думку, пряма участь третіх країн у війні з Росією сприятиме збільшенню допомоги Україні, а отже пришвидшить нашу перемогу.

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Острів Зміїний

Євген Савісько, експерт громадського руху "Всі разом!", пояснив, що Путіну для захоплення Молдови спочатку потрібен контроль над островом Зміїний. Адже саме острів контролює дельту Дунаю і значну частину Чорного моря, насамперед узбережжя України, Молдови та Румунії.

Розміщення на Зміїному стаціонарного комплексу ППО дасть можливість контролювати й повітряний простір. Тому ЗСУ так активно і систематично нищать ворога на острові. Без опорної бази на ньому армія загарбників мало що може вдіяти як проти України, так і проти Молдови.

Російські війська у Придністров'ї – небоєздатні /Фото Getty Images

Якщо путінські війська почнуть наступ проти молдавської армії наявними силами придністровського угрупування, то доля Молдови залежатиме від дій Збройних Сил України. В разі звернення офіційного Кишинева про допомогу – наша армія готова розпочати наступ і розгромити цю групу путінських військ. Якщо ж ворогу якимось дивом вдасться перекинути до т.зв. Придністровської Молдавської Республіки додаткові людські ресурси та техніку, то тоді ситуація може суттєво ускладнитися,

– додав Савісько.

За його словами, у такому разі ворог зможе атакувати ЗСУ на півдні з кількох сторін одночасно.

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