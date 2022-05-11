Є велике сподівання, що Папа Франциск не лише молиться за звільнення "Азовсталі"
11 травня 2022 , 21:18Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Тетяни Даниленко
Катерина, дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, і Юлія, дружина бійця Арсенія Федосюка, сьогодні вранці зустрілися з Папою Франциском.
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Папа провів для них особливу аудієнцію, під час якої дружини показали йому фото з "Азовсталі" й передали листа з проханням про допомогу від імені тисяч родин українських військових, поліцейських та прикордонників.
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За звільнення їх всіх з Азовсталі молиться Папа Римський. І є велике сподівання, що не лише молиться.
Боєць Арсеній Федосюк із дружиною Юлією / Фото з фейсбуку Тетяни Даниленко
На початку травня в Corriere della Sera він говорив про можливість відправлення свого легату для порятунку людей.
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