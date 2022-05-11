Є велике сподівання, що Папа Франциск не лише молиться за звільнення "Азовсталі"

Катерина, дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, і Юлія, дружина бійця Арсенія Федосюка, сьогодні вранці зустрілися з Папою Франциском.

Українські мученики мають бути врятовані

Папа провів для них особливу аудієнцію, під час якої дружини показали йому фото з "Азовсталі" й передали листа з проханням про допомогу від імені тисяч родин українських військових, поліцейських та прикордонників.

Радимо Міжнародні організації не мають права мовчати про звірства росіян в Україні

За звільнення їх всіх з Азовсталі молиться Папа Римський. І є велике сподівання, що не лише молиться.



Боєць Арсеній Федосюк із дружиною Юлією / Фото з фейсбуку Тетяни Даниленко

На початку травня в Corriere della Sera він говорив про можливість відправлення свого легату для порятунку людей.

Важливе – захисники "Азовсталі" зворушливо співають українські пісні: дивіться відео