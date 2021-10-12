Є високий шанс, – у "Слузі народу" припустили, чи посадять Медведчука у в'язницю

Народного депутата України і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука звинувачують в державній зраді й фінансування тероризму. Існує велика ймовірність того, що його посадять у в'язницю.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила нардепка від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук. Стаття, у якій підозрюють Віктора Медведчука, є дуже важкою.

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Чи може Медведчук потрапити у в'язницю

На запитання журналістів, чи може Медведчук потрапити у в'язницю, депутатка відповіла ствердно. "Так, є високий шанс", – резюмувала Верещук.

Прокуратура в суді давала свої аргументи, наводила факти. Мільярд гривень застави – це безпрецедентно, але і політик такого штибу теж безпрецедентно,

– додала нардепка.

Вона підкреслила, що стаття, за якою звинувачують проросійського депутата – дуже важка. Мовиться про держзраду і фінансування тероризму.

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