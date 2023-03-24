Є влучання 5 безпілотників: подробиці атаки по Кривому Розі
Джерело:Сергій Лисак
Росія вдарила по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, вдосвіта 24 березня. Атакували місто безпілотниками.
Обласна влада пояснила, що по місту запустили 6 дронів Shahed. Вибухи в місті чули, починаючи орієнтовно з 2:50 24 березня.
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Що відомо про атаку на Кривий Ріг
Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в ніч проти 24 березня Росія атакувала Кривий Ріг безпілотниками.
Один Shahed військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 безпілотників,
– заявив посадовець.
Він запевнив, що люди не постраждали та не загинули. Наслідки атаки ще встановлюють.
Проте Сергій Лисак закликав місцевих мешканців не допомагати ворогу, не коригувати місця прильотів, не фотографувати, не знімати на відео, не коментувати в соцмережах.
Що відомо про тривожну ніч в Кривому Розі
- Орієнтовно о 2:54 24 березня в Кривому Розі та територіальній громаді оголосили повітряну тривогу. Перед цим орієнтовно о 2:50 у місцевих телеграм-каналах написали про звуки вибухів та закликали людей пройти в укриття.
- Водночас повідомили про загрозу атаки ворожими безпілотниками. Повторні вибухи в місті пролунали орієнтовно о 3:15 24 березня. Тільки о 5:07 пролунав відбій повітряної тривоги.
- Вранці 24 березня мер Олександр Вілкул повідомив, що для ліквідації наслідків ворожих ударів залучили всі оперативні та екстрені служби. Проте запевнив, що важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи у місті працюють стабільно.