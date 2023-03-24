Є влучання 5 безпілотників: подробиці атаки по Кривому Розі

Росія вдарила по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, вдосвіта 24 березня. Атакували місто безпілотниками.

Обласна влада пояснила, що по місту запустили 6 дронів Shahed. Вибухи в місті чули, починаючи орієнтовно з 2:50 24 березня.

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Що відомо про атаку на Кривий Ріг

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в ніч проти 24 березня Росія атакувала Кривий Ріг безпілотниками.

Один Shahed військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 безпілотників,

– заявив посадовець.

Він запевнив, що люди не постраждали та не загинули. Наслідки атаки ще встановлюють.

Проте Сергій Лисак закликав місцевих мешканців не допомагати ворогу, не коригувати місця прильотів, не фотографувати, не знімати на відео, не коментувати в соцмережах.

Що відомо про тривожну ніч в Кривому Розі