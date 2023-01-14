Є влучання ракет на об'єктах у 5 областях: Міненерго попередило про важкі дні

Росіяни завдали чергового масованого удару по Україні 14 січня. Ціллю терористів були об'єкти генерації та високовольтна інфраструктура магістральних мереж.

Окупанти влучили у 5 областях, тому суттєво зріс дефіцит потужності в енергосистемі.

До речі Перша масована ракетна атака у 2023: що відбувалось 14 січня

Де були влучання

в Київській,

Івано-Франківській,

Вінницькій,

Львівській,

Харківській областях.

Через влучання складна ситуація зараз на Харківщині та Львівщині. Внаслідок атаки частково відсутнє електропостачання. Над його відновленням вже працюють ремонтні бригади.

Наступні дні будуть важкими

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що через обстріли в більшості регіонів ввели аварійні відключення. Він попередив, що наступні дні будуть важкими.

Ворог обстріляв 2 ТЕС ДТЕК, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів. Одна з них припинила виробництво електроенергії.

На щастя, ніхто не постраждав, але було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали ліквідовувати наслідки.

Що відомо про ракетну атаку